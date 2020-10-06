Кикнадзе рассказал о сорвавшемся трансфере Кузяева в «Локомотив»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о сорвавшемся трансфере Далера Кузяева, передает Sport24.

«Я был очень рад познакомиться с отцом Далера. У нас был абсолютно конструктивный диалог. Мне жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера», — сказал Кикнадзе.

Также Кикнадзе отметил, что клуб извлечет уроки из данной ситуации.

6 октября Кузяев стал игроком петербургского «Зенита».

Ранее Кузяев подписал контракт с «Зенитом».