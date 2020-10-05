Генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев заразился COVID-19

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заразился COVID-19, передает пресс-служба организации.

«Сейчас я прохожу курс лечения. Состояние мое стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами. Призываю всех заботиться о своем здоровье и следовать предписаниям врачей», — написал Кремлев в Instagram.

Федерация бокса России пожелала функционеру скорейшего выздоровления.



Ранее сообщалось о том, что в казанском «Ак Барсе» выявлена вспышка коронавируса.