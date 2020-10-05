В Госдуме признали возможность закрытия стадионов РПЛ для зрителей

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что московские матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут пройти при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.

«Все будет зависеть от развития ситуации. Конечно, все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещенных в данный момент. Мы должны отнестись к этому с пониманием», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что стадион должен быть местом, где безопасно находиться.

Ранее сообщалось о том, что матчи РПЛ могут начать проводить при пустых трибунах.