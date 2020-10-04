Дзюба высказался о ничьей со «Спартаком»
Анатолий Ильинский
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги центрального матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».
Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Александр Ерохин, с голом тебя. Хорошая игра и хорошее напряжение! Идем дальше: вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба еще впереди», — написал Дзюба у себя в Instagram-аккаунте.
Напомним, что обе команды возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе по 21 баллу.
Ранее Боярский заявил, что «Спартак» скоро сдохнет.