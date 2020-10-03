Кокорин мог сыграть в матче против «Зенита»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что форвард красно-белых Александр Кокорин мог сыграть в матче против петербургского «Зенита», передает Sport24.

Напомним, 2 октября наставник красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин пропустит матч против сине-бело-голубых из-за повреждения.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«У Кокорина небольшое повреждение, но он мог выйти на поле. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, потому что эта игра не была решающей в чемпионате», — сказал Газизов.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России.