Кокорин мог сыграть в матче против «Зенита»
Андрей Черников
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что форвард красно-белых Александр Кокорин мог сыграть в матче против петербургского «Зенита», передает Sport24.
Напомним, 2 октября наставник красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин пропустит матч против сине-бело-голубых из-за повреждения.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
«У Кокорина небольшое повреждение, но он мог выйти на поле. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, потому что эта игра не была решающей в чемпионате», — сказал Газизов.
Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России.