«Спартак» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Зенитом»
Андрей Черников
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Московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
За сине-бело-голубых отличился Александр Ерохин. В составе москвичей точным ударом отметился Эсекьель Понсе.
Команды возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав по 21 очку.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 10-й тур
«Спартак» — «Зенит» — 1:1
Голы: 0:1 — Ерохин, 65; 1:1 — Понсе, 86.
Ранее фанаты «Спартака» вывесили огромный баннер перед матчем с «Зенитом».