В немецкой Бундеслиге зафиксирована вспышка коронавируса

Швейцарский полузащитник «Вольфсбурга» Ренато Штеффен заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «волков».

Утверждается, что последний тест 28-летнего хавбека на COVID-19 дал положительный результат, однако сам футболист не имеет проблем со здоровьем. Его болезнь проходит бессимптомно. На данный момент игрок находится в условиях самоизоляции у себя дома. Из-за коронавируса он пропустит матч 3-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсборгом», который состоится 4 октября.

Также Штеффен не сможет помочь сборной Швейцарии в ближайших трех встречах. 7 октября швейцарцы сыграют с командой Хорватии в рамках контрольного матча, а 10 и 13 октября подопечные Владимира Петковича сойдутся в Лиге наций с испанцами и немцами соответственно.

Ранее сообщалось, что одноклубником Штеффена в «Вольфсбурге» стал нападающий московского «Динамо».