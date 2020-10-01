Загитова пропустит серию Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на этапах серии Гран-при, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Первый этап пройдет в США с 23 по 25 октября. Москва примет турнир с 20 по 22 ноября. Финал Гран-при должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря, однако из-за пандемии коронавируса он был отложен.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и победительница первенства Европы Алена Косторная выступят на московском этапе Гран-при.