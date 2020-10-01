Тренер «Аталанты» видит в Миранчуке игрока основного состава

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от дебюта россиянина Алексея Миранчука за команду из Бергамо, передает sosfanta.calciomercato.com.

«Миранчук является игроком основного состава. Когда он восстановится после травмы, мы сможем стать по-настоящему сильными», — сказал специалист.

В текущем сезоне Серии А «Аталанта» одержала две победы в двух матчах, забив восемь мячей.



Ранее «Аталанта» Миранчука нанесла разгромное поражение «Лацио» в матче Серии А.