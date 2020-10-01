«Лейкерс» разгромили «Майами» в первой встрече финала НБА

В американском Реюньоне прошел первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит».

Встреча закончилась разгромной победой «Лейкерс» — 116:98.

Лучшим у победителей оказался Энтони Дэвис, занесший себе в актив 34 очка и девять подборов. Второй результат показал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. В составе «Майами» отличился Джимми Батлер (23 очка и два подбора).

Как итог, счет в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующая встреча назначена на 3 октября.

Ранее в Калифорнии приняли новый закон после гибели Коби Брайанта.