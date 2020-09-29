В Калифорнии принят новый закон после гибели Коби Брайанта

В штате Калифорния в США утвержден новый закон, инфицированный обстоятельствами авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

Как сообщает ESPN, новое постановление, которое вступит в силу с 1 января 2021 года, подразумевает, что любые несанкционированные фотографии умерших людей на месте преступления или аварии отныне являются правонарушением. Нарушение норматива будет наказываться штрафом на сумму до $1 тыс. Это касается всех снимков, кроме официальных фотографий для нужд правоохранителей.

Трагедия, унесшая жизнь Брайанта, произошла 26 января 2020 года. Помимо спортсмена погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь пассажиров.

Ранее сообщалось, что вдова Брайанта Ванесса подала в суд на шерифа за фото с места гибели мужа.