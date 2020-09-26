Кокорин попал в стартовый состав «Спартака» на матч против «Тамбова»

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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и московским «Спартаком».

«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Килин, Балашов, Обухов, Панченко, Чуперка, Тетрашвили.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Крал, Кокорин, Ларссон, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров.

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

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