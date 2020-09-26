Квят занял девятое место в третьей практике Гран-при России

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Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят занял девятое место в третьей практике Гран-при России.

На первой строчке расположился Льюс Хэмилтон из «Мерседеса». Второе место занял напарник британца Валттери Боттас. Замкнул тройку сильнейших Карлос Сайнс, представляющий «Макларен».

Квалификация начнется в 16:00 по московскому времени.

Ранее Квят пожелал взять уроки борьбы у Хабиба.