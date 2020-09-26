Макгрегор проведет бой по правилам бокса против Пакьяо
Вадим Балканов
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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проведет бой по правилам бокса против Мэнни Пакьяо. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.
31-летний экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе заявил, что поединок состоится на Ближнем Востоке.
Напомним, что в начале лета Макгрегор заявил об уходе из профессионального спорта. Глава американского промоушена Дана Уайт говорил о том, что готовит для Конора «что-то интересное».
Ранее сообщалось, что российский боец Александр Волков проведет поединок против Уолта Харриса на турнире UFC 254.
Anyway all water under the bridge who gives a fook.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020
I'm boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.