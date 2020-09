Экс-игрок «Аякса» Мидо хочет увидеть реакцию Кумана на слова Месси о Суаресе

Экс-игрок амстердамского «Аякса» Мидо прокомментировал слова форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси об уходе из команды Луиса Суареса.

Напомним, аргентинец заявил, что Суарес не заслужил, чтобы с ним расстались таким образом.

«Я хотел бы увидеть реакцию Рональда Кумана на слова Месси о Суаресе. Он настаивал на том, чтобы я покинул «Аякс», когда высказал свое честное мнение о команде. Мне тогда было 18 лет», — написал Мидо в Twitter.



Ранее Неймар раскритиковал руководство «Барселоны» за потерю Суареса.

I wld love to see @RonaldKoeman reaction to what Messi said today regarding @LuisSuarez9 Koeman insisted that I had to leave #ajax when I said my honest opinion about the team in public even that I was only 18!! Of course I'm not comparing myself to #Messi but its interesting!!