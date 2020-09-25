Экс-тренер «Ростова» поделился мыслями о вылете команды из Лиги Европы

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался о вылете команды из Лиги Европы, передает Sport24.

В третьем квалификационном раунде подопечные Валерия Карпина проиграли «Маккаби» Хайфа со счетом 1:2. Примечательно, что «Ростов» открыл счет в матче, однако удержать преимущество не смог.

«Начало сложилось удачно для «Ростова», забили красивый гол, но результат абсолютно закономерен. «Маккаби» выглядел сильнее по всем показателям», — заявил Кириченко.

Ранее сообщалось, что Карпин отказался называть вылет «Ростова» из Лиги Европы позором.