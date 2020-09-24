Кучеров признан третьей звездой матча «Даллас» — «Тампа»
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз», сообщается на официальном сайте турнира.
Третья встреча решающего раунда Кубка Стэнли, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «молний». Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Вторым стал нападающий Брэйден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка.
Первой звездой матча признан защитник Виктор Хедман, записавший на свой счет 3 (1+2) результативных балла.
«Тампа» лидирует в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Кучеров установил очередной российский рекорд в плей-офф НХЛ.