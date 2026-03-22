Россиян предупредили о пробуждении змей в лесах и парках

С наступлением марта-апреля в лесах, парках и даже пригородных зонах начинают появляться змеи после зимней спячки. Большинство из них безобидны и избегают контакта с людьми, но есть виды, которые могут быть опасны. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

«В средней полосе России, например, встречаются ядовитые гадюки — их укус потенциально опасен для человека», — объяснила эксперт.

Опасность укуса зависит от вида змеи, количества впрыснутого яда и индивидуальной реакции человека. Симптомы укуса ядовитой змеи обычно включают резкую боль в месте укуса, отек, покраснение, слабость, головокружение, тошноту, иногда нарушения координации.

Если произошел укус, важно действовать быстро и правильно.

«Сохраняйте спокойствие — паника ускоряет распространение яда по организму.

Ограничьте движение пострадавшего — старайтесь минимизировать активность, особенно конечности, которую укусила змея. Не разрезайте и не сосите рану — это опасно и неэффективно. Приподнимите укушенную конечность чуть выше уровня сердца, если возможно. Наложите тугую, но не перекрывающую кровоток повязку при укусе гадюкой конечности, чтобы замедлить распространение яда. Немедленно вызовите скорую помощь — антидоты вводятся только медицинским персоналом», — пояснил ветврач.

Чтобы снизить риск укуса, носите закрытую обувь и длинные штаны при прогулках в лесу или высокой траве, внимательно смотрите под ноги и на поваленные бревна, где змеи любят греться. Не пытайтесь ловить или убивать змею — большинство укусов происходят именно при попытке контакта.

«Помните, что своевременное оказание помощи и соблюдение правил безопасности делают риск укуса значительно менее опасным. Змеи играют важную роль в экосистеме, и правильное поведение при встрече с ними помогает сохранить и здоровье человека, и жизнь животного», — резюмировал Блюменкранц.

Ранее аллерголог рассказала, как определить по укусу змеи, является ли она ядовитой.