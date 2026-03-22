Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о пробуждении змей в лесах и парках

Ветврач Блюменкранц: в средней полосе России могут укусить ядовитые гадюки
Neil Bowman/Shutterstock/FOTODOM

С наступлением марта-апреля в лесах, парках и даже пригородных зонах начинают появляться змеи после зимней спячки. Большинство из них безобидны и избегают контакта с людьми, но есть виды, которые могут быть опасны. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

«В средней полосе России, например, встречаются ядовитые гадюки — их укус потенциально опасен для человека», — объяснила эксперт.

Опасность укуса зависит от вида змеи, количества впрыснутого яда и индивидуальной реакции человека. Симптомы укуса ядовитой змеи обычно включают резкую боль в месте укуса, отек, покраснение, слабость, головокружение, тошноту, иногда нарушения координации.

Если произошел укус, важно действовать быстро и правильно.

«Сохраняйте спокойствие — паника ускоряет распространение яда по организму.
Ограничьте движение пострадавшего — старайтесь минимизировать активность, особенно конечности, которую укусила змея. Не разрезайте и не сосите рану — это опасно и неэффективно. Приподнимите укушенную конечность чуть выше уровня сердца, если возможно. Наложите тугую, но не перекрывающую кровоток повязку при укусе гадюкой конечности, чтобы замедлить распространение яда. Немедленно вызовите скорую помощь — антидоты вводятся только медицинским персоналом», — пояснил ветврач.

Чтобы снизить риск укуса, носите закрытую обувь и длинные штаны при прогулках в лесу или высокой траве, внимательно смотрите под ноги и на поваленные бревна, где змеи любят греться. Не пытайтесь ловить или убивать змею — большинство укусов происходят именно при попытке контакта.

«Помните, что своевременное оказание помощи и соблюдение правил безопасности делают риск укуса значительно менее опасным. Змеи играют важную роль в экосистеме, и правильное поведение при встрече с ними помогает сохранить и здоровье человека, и жизнь животного», — резюмировал Блюменкранц.

Ранее аллерголог рассказала, как определить по укусу змеи, является ли она ядовитой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
