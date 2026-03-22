AntiDiplomatico: слова Пескова об энергокризисе в ЕС нашли отклик в Европе

Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Евросоюзе (ЕС) нашли отклик в Европе. Об этом пишет издание AntiDiplomatico.

«Слова <...> Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что отказ Европы от российских энергоресурсов в пользу американского СПГ принес много трудностей. Ситуация усугубляется на фоне роста цен на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

До этого Песков заявил, что ЕС «стреляет себе в ногу», отказываясь от российских энергоресурсов. По его словам, Россия может покинуть европейский энергетический рынок и полностью переориентироваться на альтернативные рынки, если они будут признаны более привлекательными.

20 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

