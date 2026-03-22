Конденсат на окнах оказался опасен для здоровья

Появление конденсата на окнах в холодное время года является важным индикатором, сигнализирующим о повышенном содержании влаги в воздухе в зоне оконного проема. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Основным последствием длительного избытка влаги становится формирование благоприятных условий для развития микробиоты. Показатели относительной влажности выше 65-70% в помещении при положительной температуре могут способствовать росту микроскопических плесневых грибов, споры которых постоянно присутствуют в воздушной среде помещений. При постоянном наличии конденсата и его протекании в щели, органические материалы — такие как обойный клей, штукатурка, древесина — могут стать средой для закрепления и роста колоний. Этот процесс не мгновенный, но если влажность сохраняется неделями, вероятность появления видимых очагов, чаще всего в виде темных или окрашенных пятен, возрастает», — объяснила она.

Хроническое присутствие плесневых грибов в помещениях является фактором, который может влиять на качество воздуха и, как следствие, на самочувствие людей. Для чувствительных групп населения, включая аллергиков и астматиков, споры и метаболиты грибов выступают потенциальными раздражителями дыхательных путей и могут провоцировать обострения.

«Для большинства здоровых людей разовые или кратковременные контакты не несут серьезной угрозы, однако длительное проживание в помещениях с высокой концентрацией спор плесневых грибов не рекомендуется», — заметила эксперт.

Кроме того, при отрицательных температурах вода, попадая в поры материалов и монтажные швы, замерзает и расширяется. Многократные циклы замораживания-оттаивания способны постепенно ухудшать изоляционные свойства монтажной пены и целостность отделки, что в перспективе может привести к локальному увеличению теплопотерь и влиять на энергоэффективность жилья.

«Использование современных решений, таких как приточные клапаны на окнах или стенах, позволяет снижать уровень влажности у холодной поверхности стекла без сквозняков и потерь тепла. Если конденсат на окне образуется из-за явного промерзания откоса или монтажного шва, это указывает на строительный дефект. Также крайне важна и исправная работа вытяжной вентиляции на кухне и в санузле для снижения общего уровня влажности в жилье и профилактики образования очагов роста плесневых грибов», — заявила Золотарева.

В случае если колонии плесени уже сформировались в оконном откосе, недостаточно просто смыть видимый налет. Эффективная санация требует удаления пораженного фрагмента материала (штукатурки, обоев), обработки основания профессиональными фунгицидными препаратами и обязательного устранения причины — избыточной влажности. Без ликвидации источника сырости любые меры по уничтожению плесени будут давать лишь временный результат.

