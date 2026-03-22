В Германии пройдет забастовка работников аптек

В Германии 23 марта пройдет общенациональная забастовка работников аптек. Об этом пишет газета Bild.

Забастовка пройдет из-за нехватки финансирования и роста расходов. Ожидается, что работники аптек выйдут на демонстрации в Берлине, Мюнхене, Ганновере и Дюссельдорфе.

«Ситуация с нашими аптеками, а следовательно, и с поставками лекарств и медицинской помощи населению Германии уже много лет находится в напряженном состоянии», — заявил президент Федеральной ассоциации аптечных объединений страны Томас Прайс.

По его словам, последнее повышение окладов для сотрудников аптек было 13 лет назад, в то время как расходы на содержание бизнеса выросли более чем на 65%.

До этого эксперты Института германской экономики в Кёльне пришли к выводу, что экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн.

По официальным данным, в 2025 году экономика Германии лишь формально избежала третьего подряд года стагнации: реальный объем производства увеличился всего на 0,2%. Эксперт Михаэль Гремлинг отметил, что текущее десятилетие сопровождается беспрецедентными шоками и масштабной структурной перестройкой экономики, нагрузка от которых уже превысила последствия предыдущих кризисов.

