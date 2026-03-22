Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Германии пройдет забастовка работников аптек

Bild: в Германии закроются аптеки из-за общенациональной забастовки
Global Look Press

В Германии 23 марта пройдет общенациональная забастовка работников аптек. Об этом пишет газета Bild.

Забастовка пройдет из-за нехватки финансирования и роста расходов. Ожидается, что работники аптек выйдут на демонстрации в Берлине, Мюнхене, Ганновере и Дюссельдорфе.

«Ситуация с нашими аптеками, а следовательно, и с поставками лекарств и медицинской помощи населению Германии уже много лет находится в напряженном состоянии», — заявил президент Федеральной ассоциации аптечных объединений страны Томас Прайс.

По его словам, последнее повышение окладов для сотрудников аптек было 13 лет назад, в то время как расходы на содержание бизнеса выросли более чем на 65%.

До этого эксперты Института германской экономики в Кёльне пришли к выводу, что экономические потери Германии из-за затяжных кризисов последних лет приблизились к €1 трлн.

По официальным данным, в 2025 году экономика Германии лишь формально избежала третьего подряд года стагнации: реальный объем производства увеличился всего на 0,2%. Эксперт Михаэль Гремлинг отметил, что текущее десятилетие сопровождается беспрецедентными шоками и масштабной структурной перестройкой экономики, нагрузка от которых уже превысила последствия предыдущих кризисов.

Ранее Захарова заявила, что власти Германии «подводят свой народ к пропасти».

 
Теперь вы знаете
14 фильмов и сериалов о Чернобыле, которые стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
