Россиян предупредили о риски раскрытия секретов с прошлой работы на собеседовании

На собеседовании просьба рекрутеров «подтвердить успехи цифрами» звучит так, будто от кандидата ждут небольшого отчета с прошлого места работы. Директор по развитию мультисервисной компании Newstaff Роман Адаменко рассказал «Газете.Ru», чем опасны такие вопросы для соискателя и как отвечать, чтобы подтвердить уровень и не разглашать конфиденциальные данные о предыдущем месте работы.

По словам эксперта, рекрутеры и нанимающие менеджеры любят конкретику, просят показать конверсию, назвать ключевых клиентов, обозначить оборот и чистую прибыль проекта. Кандидат в этот момент часто зажимается, опасаясь назвать точные цифры и детали, нарушить NDA и испортить себе репутацию. В то же время его не отпускает опасение, что если уйти от ответа, можно потерять предложение.

Адаменко обратил внимание, что вопросы про закрытые данные нередко служат проверкой профессиональной чистоплотности. Работодатель смотрит, как человек держит границы. Так, если соискатель легко выкладывает секреты прежней компании ради предложения, у нового работодателя появляются сомнения, что завтра таким же образом утекут уже сведения о нем самом.

Эксперт перечислил, чем на собеседовании делиться точно не стоит, чтобы не получить репутацию человека, который «выболтал лишнее». Это могут быть абсолютные финансовые показатели проекта, включая бюджеты, выручку и маржу. Под запретом также клиенты, если непубличные кейсы. Также кандидатам не следует придавать огласке внутреннюю кухню экс-компании, например, кассовые разрывы, конфликты учредителей и другие подобные детали, которые компания не выносит наружу.

«Выстроить разговор помогает прямой и спокойный ответ, который сразу обозначает рамки. Можно ответить так: «Я связан жестким NDA, поэтому ряд клиентов и точные бюджеты предоставить не могу, но я готов в деталях показать, как именно я решал задачи и дать результаты в относительных метриках». Адекватный работодатель расценит это как плюс. А если кандидата продолжают продавливать и требуют все явки-пароли, это повод внимательно оценить корпоративную культуру и риски работы в такой компании», — убежден эксперт.

Чтобы убедительно показать свою экспертизу без раскрытия закрытых данных, Адаменко рекомендовал опираться на поведенческое интервью STAR (Situation, Task, Action, Result), где акцент делается на действиях кандидата и результате. «В части Situation вводные можно обезличить и сказать: «В крупной федеральной FMCG-сети мы выходили на новый региональный рынок». Далее идет Task: «Мне нужно было остановить отток клиентов и реанимировать продажи». Затем Action: «Я изменил систему мотивации, разделил команду на фермеров и хантеров, автоматизировал пайплайн и внедрил новую систему квалификации лидов». И в Result перейти на проценты и доли, без абсолютных сумм: «За полгода цикл сделки снизился на 15%, а конверсия увеличилась в полтора раза», — объяснил директор по развитию.

Такой подход демонстрирует системность, ориентацию на результат и уважение к правилам, по которым живет бизнес, и при этом не требуется раскрывать чужие коммерческие секреты, подчеркнул Адаменко.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.