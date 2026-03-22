В окрестностях Изюма прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В окрестностях Изюма на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Как уточняется в материале, взрывы были зафиксированы на территории Изюмской общины Харьковской области.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в регионе действует воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях республики.

Накануне север Украины был частично обесточен после ударов по энергетической инфраструктуре. Без электричества остались большинство жителей Черниговской области. При атаках был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе. Из-за этого электричества лишились 430 тыс. абонентов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в части Киева пропали свет и вода.