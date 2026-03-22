В Киеве включили сирены

В Киеве с 00:49 объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

По информации сервиса, этот режим также действует в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях страны.

До этого в окрестностях Изюма на востоке Украины произошли взрывы.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее в части Киева пропали свет и вода.