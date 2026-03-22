Gillette зарегистрировала в России товарный знак

Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Соответствующая заявка поступила в ведомство в мае 2025 года. Ведомство одобрило заявку о регистрации в марте текущего года.

Gillette принадлежит американской компании Procter&Gamble, которая в 2022 году приостановила активную деятельность в России.

В ноябре прошлого года бренд Dior зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Компания зарегистрировала исключительные права на товарный знак «Gem Dior». Она сможет производить и продавать ювелирные изделия и часы под этим брендом до 2034 года.

До этого сообщалось, что американская компания Victoria's Secret зарегистрировала в Роспатенте бренд Pink — права на товарный знак будут закреплены за организацией до марта 2034 года.

Ранее Henkel зарегистрировала товарный знак в России.