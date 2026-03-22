Появилось видео, как украинца мобилизуют во время минуты молчания

В городе Винница в центральной части Украины мужчину мобилизовали во время минуты молчания. Видео из местных пабликов опубликовала газета «Страна.ua».

В ролике машины остановились, чтобы почтить память не выживших в ходе военных действий солдат ВСУ. Несколько мужчин затащили украинца, зовущего на помощь, в легковой автомобиль. Оказавшиеся поблизости горожане попытались его отбить, но не смогли.

Накануне стало известно, что в Одессе свадьба сорвалась из-за мобилизации жениха. В сети распространилось видео из зала, где должно было состояться торжество. В ролике можно увидеть накрытые к празднику столы и фотоспот. Женский голос за кадром сообщил, что жениха забрали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), поэтому организаторы церемонии были вынуждены забрать все приготовленное для праздника.

С осени 2024-го мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на улицах. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине группа мужчин напала на военкомов.