Аэропорт Саратова приостановил полеты

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на полеты
В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 1:06.

Накануне аналогичные ограничения вводились в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово, а в Шереметьево и Внуково полеты выполнялись по согласованию с соответствующими органами.

На этом фоне столичный мэр Сергей Собянин днем заявил об уничтожении на подлете к Москве еще двух беспилотников. Таким образом, 21 марта количество атаковавших город дронов превысило 30, а почти за сутки были нейтрализованы более 50 вражеских БПЛА. А вечером российское Минобороны сообщило о нейтрализации 66 дронов противника над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом и Московским регионом.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

 
