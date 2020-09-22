Агент Кутепова выразил надежду на продолжение сотрудничества со «Спартаком»

Агент защитника Ильи Кутепова Дамиано Драго выразил надежду на продолжение сотрудничества с московским «Спартаком». Об этом сообщает Euro-Football.

По его словам, 27-летний футболист чувствует себя комфортно в стане красно-белых и не планирует покидать клуб в ближайшее время.

Также агент отметил, что заявление владельца клуба Леонида Федуна, выразившего поддержку Кутепову, сыграло положительную роль.

Ранее сообщалось, что болельщики петербургского «Зенита» устроили пиротехническое шоу на «Газпром Арене» в честь 40-летнего юбилея фанатского движения.