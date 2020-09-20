«Динамо» забросило пять безответных шайб «Спартаку» в матче КХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» обыграло «Спартак».
Встреча прошла в российской столице на «ВТБ Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски, Оскар Линдберг и Владимир Брюквин, оформивший на свой лицевой счет дубль.
После этой победы подопечные Владимира Крикунова набрали восемь очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Ранее сообщалось, что вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на второе место в истории клуба ко количеству сейвов в одном розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.