«Динамо» забросило пять безответных шайб «Спартаку» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» обыграло «Спартак».

Встреча прошла в российской столице на «ВТБ Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски, Оскар Линдберг и Владимир Брюквин, оформивший на свой лицевой счет дубль.

После этой победы подопечные Владимира Крикунова набрали восемь очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на второе место в истории клуба ко количеству сейвов в одном розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.