Щербакова исполнила лишний каскад и упала в короткой программе в Сызрани

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова продемонстрировала на тренировке короткую программу под «Элегию» Жуля Масне в исполнении скрипача Джошуа Белла на этапе Кубка страны, который проходит в Сызрани, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ученица Этери Тутберидзе исполнила двойной аксель, каскад тройной флип + тройной риттбергер после чего устроила себе небольшой перерыв, остановившись в центре катка, а затем неожиданно сделала еще один каскад тройной лутц + тройной риттбергер, хотя в короткой программе нужен был лишь сольный прыжок.

За свой прокат Щербакова удостоилась аплодисментов тренеров и журналистов.

После выступления под музыку фигуристка один раз упала с каскада лутц + риттбергер, отрабатывая элементы. В остальном все было исполнено безупречно.

Этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сызрани с 18 по 22 сентября.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о готовности Щербаковой к новому сезону.