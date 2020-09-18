«Зенит» собирается купить центрального защитника

Петербургский «Зенит» собирается в текущее трансферное окно купить футболиста на позицию центрального защитника. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, усиление данной позиции является приоритетной задачей в нынешнее межсезонье, несмотря на покупку защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Напомним, что после семи туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Сербии Лука Йович изъявил желание уйти в аренду из мадридского «Реала» на предстоящий сезон.