«Зенит» собирается купить центрального защитника
Вадим Балканов
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Петербургский «Зенит» собирается в текущее трансферное окно купить футболиста на позицию центрального защитника. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, усиление данной позиции является приоритетной задачей в нынешнее межсезонье, несмотря на покупку защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
Напомним, что после семи туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Сербии Лука Йович изъявил желание уйти в аренду из мадридского «Реала» на предстоящий сезон.