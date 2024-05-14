Главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовали после показаний другого фигуранта дела

Начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали после допроса другого фигуранта уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, если Кузнецова признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 – 2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Во время обысков по местам проживания и регистрации подозреваемого следователи нашли деньги в различной валюте на сумму более 100 млн рублей. Также сотрудники ведомства нашли у чиновника золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши.

Следователи ходатайствовали об аресте чиновника. Суд согласился с обвинителями и избрал Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что следствие подозревает бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в получении взятки в виде бесплатно построенных объектов.