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Путин назначил Патрушева на новую должность

Путин назначил Николая Патрушева помощником президента РФ

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича – помощником президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

12 мая президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

13 мая Патрушев попрощался с сотрудниками Совета безопасности РФ и поблагодарил их за совместную работу. Он отметил, что все годы аппарат Совбеза работал эффективно на благо обеспечения национальной безопасности.

Ранее Госдума утвердила Дмитрия Патрушева вице-премьером.

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