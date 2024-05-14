Названа дата рассмотрения дела режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Второй западный окружной военный суд начнет рассматривать уголовное дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук 20 мая. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

До этого суд продлил девушкам срок ареста до 22 октября.

В начале мая 2023 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук. Причиной послужило создание ими спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, с которыми через социальные сети связываются представители радикального ислама.

Специалисты установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. В результате Петрийчук и Беркович задержали и отправили в СИЗО.

Позже Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Беркович и Петрийчук в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестовали после показаний другого фигуранта дела.