Песков не ответил на вопрос о «чистках в Минобороны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», будут ли в Минобороны продолжаться чистки от коррупционеров после задержания Тимура Иванова и Юрия Кузнецова. Песков заявил, что по всем вопросам по поводу таких дел следует обращаться в следственные органы.

«Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы. Поэтому если есть по конкретно этим делам вопросы, то рекомендую адресовать эти вопросы туда — в следственные органы», — сказал представитель Кремля.

В конце апреля по коррупционному делу был задержан заместитель Сергея Шойгу Тимур Иванов. В день задержания Иванов успел побывать на коллегии Минобороны, а уже вечером сотрудники ФСБ пришли к нему в рабочий кабинет. По версии следствия, он получил взятку в виде разных услуг, стоимость которых суммарно может превысить миллиард рублей. Он находится в СИЗО.

14 мая стало известно, что главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. По данным ведомства, Кузнецов в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Во время обысков по местам проживания и регистрации подозреваемого следователи нашли и изъяли деньги в различной валюте на сумму более 100 млн рублей. Также сотрудники ведомства обнаружили у главного кадровика МО золотые монеты, коллекционные часы и прочие предметы роскоши. На основании ходатайства следователя суд избрал Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. Сергей Шойгу уйдет с должности после 12 лет работы, Путин предложил его кандидатуру на пост секретаря Совета безопасности РФ.

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