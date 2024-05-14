Мурашко рассказал о расходах на здравоохранение в 2024 году

Кандидат на пост министра здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме заявил, что расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 6,7 трлн рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Расходы на здравоохранение в последние годы росли активно, в 2021 году — 5,3 трлн рублей, в 2024-м — 6,7 трлн рублей», — сказал он.

Мурашко отметил, что на настоящий момент составляют они 3,7% ВВП.

«В течение года с Минфином решаются определенные еще дополнительные задачи, в том числе в этом году это еще и помощь в лечении раненых, где государственный сектор также подключается», — добавил Мурашко.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения России. Отмечалось, что Мурашко представил основные направления развития системы здравоохранения, в которой главной национальной целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.

Ранее Голикова анонсировала долгое снижение числа женщин репродуктивного возраста в РФ.