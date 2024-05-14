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В Минэкономразвития заявили о признаках перегрева российской экономики

Решетников: есть признаки перегрева экономики РФ, но она способна развиваться

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Алексей Никольский/РИА Новости

Признаки перегрева российской экономики есть, но она способна развиваться. Об этом заявил кандидат на пост главы Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По его словам, правительство продвинулось в диалоге с Центробанком в последние годы, поэтому понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной.

«Мы должны видеть ситуацию, может быть, более выпукло, более объемно, потому что ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения признаки перегрева есть...», — сказал он.

Решетников добавил, что экономика РФ способна развиваться пусть даже при более высоком уровне инфляции, чем ожидаемый.

13 мая Решетников сообщал, что Минэкономразвития намерено в ближайшее время обсудить с бизнес-сообществом возможность расширения механизма инвестиционного налогового вычета.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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