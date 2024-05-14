В Минэкономразвития заявили о признаках перегрева российской экономики

Признаки перегрева российской экономики есть, но она способна развиваться. Об этом заявил кандидат на пост главы Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.
По его словам, правительство продвинулось в диалоге с Центробанком в последние годы, поэтому понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной.
«Мы должны видеть ситуацию, может быть, более выпукло, более объемно, потому что ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения признаки перегрева есть...», — сказал он.
Решетников добавил, что экономика РФ способна развиваться пусть даже при более высоком уровне инфляции, чем ожидаемый.
13 мая Решетников сообщал, что Минэкономразвития намерено в ближайшее время обсудить с бизнес-сообществом возможность расширения механизма инвестиционного налогового вычета.
Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.