Костомаров хочет пробежать полумарафон

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон, передает РИА Новости.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло. Я стараюсь тренироваться. Хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров рассказал, чего он сейчас хочет.