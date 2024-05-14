Судьба двух жителей Белгорода остается неизвестной после обрушения дома

Судьба двух жителей Белгорода остается неизвестной после частичного разрушения многоэтажного дома на улице Щорса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время судьба двух человек остается неизвестной после обрушения части дома в Белгороде», — сказал источник агентства.

Днем 12 мая в административном центре Белгородской области произошло частичное обрушение 10-этажного жилого дома. В здании обвалился целый подъезд, в котором было 40 квартир.

По данным министерства обороны РФ, в строение попали фрагменты сбитой украинской ракеты «Точка-У». Telegram-канал Shot сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) целились в расположенную рядом с домом теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).

Сразу после происшествия на место прибыли сотрудники экстренных служб. Они начали эвакуировать жителей и разбирать завалы, но во время поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение — у здания обвалилась часть крыши. В результате травмы получили трое работников МЧС РФ.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, всего из-за разрушения дома пострадали 27 человек. В их числе 1,5-месячный ребенок и его мать. Еще 16 жителей спасти не удалось.

Ранее папа Римский Франциск прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ.