Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число задержанных активистов, которые перекрывали улицы Еревана

МВД Армении: полиция задержала 63 перекрывших улицы Еревана активиста

В Ереване, по состоянию на 12:30 мск, задержали 63 активиста, которые перекрывали улицы армянской столицы. Такую цифру озвучило министерство иностранных дел Армении, его цитирует ТАСС.

«Все 63 активиста были доставлены в участки полиции из-за невыполнения законных требований полицейских», — говорится в сообщении.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

13 мая архиепископ призвал ужесточить давление на армянскую власть путем акций гражданского неповиновения.

Ранее власти Армении освободили всех задержанных во время уличных акций в Ереване.

Все новости на тему:
Протесты в Ереване
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами