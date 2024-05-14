Названо число задержанных активистов, которые перекрывали улицы Еревана

В Ереване, по состоянию на 12:30 мск, задержали 63 активиста, которые перекрывали улицы армянской столицы. Такую цифру озвучило министерство иностранных дел Армении, его цитирует ТАСС.

«Все 63 активиста были доставлены в участки полиции из-за невыполнения законных требований полицейских», — говорится в сообщении.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

13 мая архиепископ призвал ужесточить давление на армянскую власть путем акций гражданского неповиновения.

Ранее власти Армении освободили всех задержанных во время уличных акций в Ереване.