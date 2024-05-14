Редкий мотоцикл «Минск» Wildcat 125 пустят с молотка

В США выставили на продажу редкий мотоцикл «Минск» Wildcat 125, который был выпущен в 1998 году. Об этом сообщает motor.ru. Мотоцикл находится в штате Аризона, а продают его на аукционе Bring A Trailer.

Отмечается, что версия Wildcat представляет собой серийную эндуро-модификацию, которую инженеры Минского мотовелозавода разработали специально для западного рынка. Мотоцикл оснащен 125-кубовым двухтактным двигателем и четырехступенчатой коробкой передач. Кроме того, он оборудован 18-дюймовыми колесами и барабанными тормозами.

За новый мотоцикл без пробега продавец планирует выручить $750 (69 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в США с аукциона продадут редкий автомобиль Lamborghini Jalpa в кузове тарга.

Итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали эту модель в качестве конкурента Porsche 911 и Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 таких машин. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в идеальном состоянии. Автомобиль оснащен 3,5-литровым алюминиевым двигателем мощностью 255 л.с., который расположен в задней части кузова.

Ранее сообщалось, что официальным автомобилем ПМЭФ-2024 стал китайский Hongqi.