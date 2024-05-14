Шмыгаль раскрыл, сколько Украина получит от ЕС в 2024 году по «плану Украины»

ЕС одобрил украинский план реформ, который необходим для предоставления Киеву денежной помощи от стран Евросоюза в размере €50 млрд, в течение 2024 года Украина получит €16 млрд. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«ЕС окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро», — написал он.

По словам Шмыгаля, реализация программы Ukraine Facility позволит Киеву в ближайшее время первые €1,89 млрд. «Это усилит нашу финансовую устойчивость», — считает он.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил€ в Киеве, что часть нового пакета американской военной помощи прибыла на Украину и будет прибывать, что повлияет на ситуацию на поле боя.

8 мая послы 27 стран Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили украинский план реформ, который является условием выделения Киеву €50 млрд.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине.