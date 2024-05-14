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Комик Гурам Амарян раскрыл, сколько потратил на квартиру для родителей

Комик Гурам Амарян потратил 7,8 млн рублей на квартиру для родителей

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Пресс-служба ТНТ

Комик Гурам Амарян сообщил в интервью YouTube-канала «Дневник Хача», что купил своим родителям квартиру.

Амарян приобрел для родителей недвижимость несколько лет назад. Он потратил 7,8 млн рублей на нее. Комик купил квартиру на этапе застройки. Артист объяснил, что чтобы подарить родственникам жилье, он продал собственную квартиру в Тбилиси примерно за 2,1 млн рублей и взял ипотеку. На данный момент он уже ее выплатил.

Амарян добавил, что недавно приобрел квартиру себе в рассрочку.

«Это не центр Москвы. Это за трешкой. Это сильно за трешкой, но очень хороший ЖК», — поделился юморист.

Амарян также хочет приобрести себе дом в будущем. Артист признался, что ему очень хочется комфорта в жизни.

Гурам Амарян начал развивать себя в жанре стендапа в 2014 году. Он участвовал в шоу «Открытый микрофон», «Что было дальше?», «Stand Up на ТНТ».

В апреле 2024-го к Гурам Амарян заявил, что нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба обладает комедийным талантом. По его мнению, футболист по окончании карьеры мог бы попробовать себя в качестве резидента юмористических шоу.

Ранее мать Харламова высмеяла слухи о давлении на сына.

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