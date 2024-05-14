Тарасова объяснила, почему Хорватия отказалась проводить ЧЕ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Хорватия отказалась проводить чемпионат Европы по фигурному катанию из-за отсутствия интереса и денег, передает «Спорт-Экспресс».

«В стране нет интереса к фигурному катанию и нет денег. Вот такие непредвиденные обстоятельства у Федерации фигурного катания Хорватии», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине, где победительницей в личном турнире стала россиянка Анна Щербакова. Сакамото на этом турнире завоевала бронзовую медаль.

Ранее чемпионка мира Каори Сакамото заявила, что расстроится из-за возвращения россиянок.