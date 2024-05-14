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В России могут ограничить ввоз цветов из недружественных стран

Оксана Лут заявила о планах ограничить импорт цветов из недружественных стран

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран. Об этом сообщила кандидат на пост главы ведомства Оксана Лут на заседании Государственной думы, передает ТАСС.

«Мы совместно с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенного-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран», — заявила она.

20 марта глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в России могут ввести импортные пошлины на цветы.

С 2022 года продажи цветов в России сократились на 10%. В феврале в Госдуме обсуждали вопрос поддержки отрасли цветоводства совместно с представителями сферы. Среди озвученных предложений — включение цветоводства во все программы развития регионов, расширение ассортимента выращиваемых в стране цветов, а также льготное налогообложение.

В феврале председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов сказал, что поставки дешевых цветов из Кении и Эквадора отрицательно влияют на производителей из России, поэтому отечественные цветоводы попросили провести антидемпинговое расследование.

Ранее были названы страны, которые заработали миллиарды на экспорте цветов в 2023 году.

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