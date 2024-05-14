Кулеба потребовал от Сербии гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Сербию заявил, что Киев ожидает от Белграда предоставления гуманитарной помощи. Его слова приводит телеканал N1.

Глава МИД Украины подчеркнул, что ожидает услышать от представителей сербских властей, как они могут помочь Киеву в рамках базовой гуманитарной помощи.

«Если вы помогаете Украине восстановить энергосистему, вы просто помогаете школам, больницам и жилым домам с обеспечением электроэнергией, отоплением и горячей водой зимой... Никакой политики в этом нет. Это чистая гуманитарная помощь», – отметил Кулеба.

По его словам, стороны делают акцент на подобном сотрудничестве, чтобы «лучше понимать друг друга и помнить все, что объединяет украинцев и сербов».

12 мая сообщалось, что супруга президента Сербии Александара Вучича Тамара приняла в Белграде жену Владимира Зеленского Елену в присутствии глав сербского и украинского министерств иностранных дел.

Ранее президент Сербии объяснил причину приема жены Зеленского в стране.