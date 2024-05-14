«Это очень сложно»: Клава Кока о трудностях обустройства квартиры

Певица Клава Кока в разговоре с kp.ru пожаловалась, что уже год не может закончить ремонт в своей квартире.

«Это очень сложно, если честно. Я пожалела десять раз, что начала делать ремонт, потому что это очень сложно, когда тебе нужно из тысячи оттенков пола выбрать один, определиться с материалом. Оказывается, у белого есть сто оттенков. Я люблю так: ты заплатил — ты получил. Уже год в ремонте», — отметила Кока.

Артистка добавила, что в обустройстве квартиры ей помогают нанятые люди, однако, несмотря на это, ремонт дается непросто. Певица выразила мнение, что не сможет рассудить о надежности строителей, пока квартира не будет завершена. По словам Коки, сейчас квартира находится на этапе чистовой отделки, заехать артистка планирует к своем дню рождения, который состоится 23 июля.

«Надежно или нет, покажет время, когда я заселюсь в квартиру. Потому что пока я не могу понять, обвалится ли мой потолок или нет. Сейчас мы на этапе чистовой отделки», — улыбнулась Кока.

Ранее Иван Ургант станцевал в Грузии после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы.