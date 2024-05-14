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Женщина зевнула, не смогла закрыть челюсть и оказалась в больнице

Inside Edition: американка зевнула и попала в больницу с тризмом

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jennasinatra/TikTok

В США женщина зевнула и оказалась в больнице, пишет Inside Edition. Все из-за того, что она не смогла закрыть челюсть обратно.

Как рассказала Дженна Синатра, она возвращалась домой из спортзала и зевнула. После этого женщина не смогла закрыть челюсть, а ее брат, находившийся рядом, подумал, что сестра его разыгрывает. Американка поехала в больницу, где ей оказали помощь.

Чтобы вернуть челюсть Дженны в нормальное положение, понадобилось четыре медика. Они дали ей специальные миорелоксанты, которые расслабили мышцы.

«Ваши мышцы могут спазмироваться, а нижняя челюсть может соскользнуть с места, что может вызвать тризм», — прокомментировала ситуацию доктор Нэнси Розен.

Теперь Синатра признается, что после пережитого она боится зевать.

Ранее американский психолог объяснил феномен зевоты необходимостью предупреждения об опасности.

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