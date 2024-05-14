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Стало известно о «масштабном неприятии к армии» на Украине

Майор ВСУ Бондаренко заявил, что на Украине есть масштабное неприятие к армии

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

На Украине существует масштабное «неприятие» армии на фоне продолжающихся более двух лет боевых действий. Об этом в интервью El Pais заявил пресс-секретарь военного командования Сумской области, майор Александр Бондаренко.

Военный сопровождал журналистов издания, описывающих рабочий день сотрудников областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«У нас масштабное социальное неприятие вооруженных сил. <...> Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии», — заявил майор.

В газете отметили, что согласно опросам демографических центров, около 30 процентов украинцев готовы пойти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Количество желающих поступить на службу начало сокращаться к концу 2023 года, как отметил старший офицер группы ТЦК.

14 мая жительница Одессы сообщила, что сотрудник военкомата избил ее костылем после того, как она пришла в полицию с друзьями.

7 мая сотрудники ТЦК Тернополя напали на местного жителя с инвалидностью, когда тот пришел в магазин.

До этого омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице. Он также добавил, что эти люди не могут применять к гражданам физическую силу. Обратную ситуацию Лубинец назвал «нонсенсом».

Ранее СБУ задержала блогеров, снимавших вручение повесток в Киеве.

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