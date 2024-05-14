Дегтярев: будем действовать, не отрываясь от олимпийского движения

Губернатор Хабаровского края и кандидат на должность министра спорта России Михаил Дегтярев заявил, что приоритет будет отдаваться массовому спорту, передает «Матч ТВ».

«Главный приоритет будет уделяться массовому спорту. Здесь будем действовать сбалансированно и взвешенно. Не отрываясь от олимпийского движения», — сказал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля. Церемония закрытия Игр запланирована на 11 августа.

Ранее сообщалось о том, что российские гребцы не смогут принять участие в Олимпиаде.